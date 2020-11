mercredi 4 novembre 2020 • 240 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Outre la rencontre du Paris SG, Rennes, l'autre club français en lice ce mercredi soir, jouait sa rencontre de C1. Le FC Barcelone, la Juventus et le Borussia Dortmund, notamment, étaient aussi au programme

La semaine s'annonçait compliquée en Europe pour les clubs français. Après la défaite de l'OM ce mardi contre le FC Porto (3-0), le Paris Saint-Germain se déplaçait à Leipzig sans Neymar et Mbappé et, surtout, Rennes allait en Angleterre pour affronter l'ogre de son groupe, Chelsea. Les Rennais ont bien tenté de faire illusion, mais l'écart de niveau et l'arbitrage ont eu raison des hommes de Julien Stéphan.

Alors qu'ils pensaient obtenir un penalty pour une main de Kurt Zouma, l'arbitre n'allait pas vérifier la VAR et le jeu se poursuivait. Quasiment dans la foulée, Dalbert, pour une faute dans la surface sur Timo Werner, était sanctionné et un penalty était donné pour les Blues. L'Allemand, malgré le fait qu'Alfred Gomis était sur la trajectoire de la frappe, convertissait l'offrande (1-0, 10e). Les occasions n'étaient pas vraiment légion et Damien Da Silva n'arrivait pas à redresser sa tentative de la tête sur corner (29e). Mais cette première période était affaire de penalty. Sur une frappe de Tammy Abraham, le ballon rebondissait sur le tibia de Dalbert avant de cogner sa main. L'arbitre allait cette fois voir la vidéo, accordait un penalty et donnait un second carton jaune, synonyme d'expulsion, au latéral droit rennais. Werner, encore lui, propulsait le cuir dans les filets (2-0, 41e). À la pause, les Bretons avaient été malchanceux et aussi un brin lésés.

Au retour des vestiaires, les Rennais ne pouvaient vraiment faire mieux que d'essayer de ne pas prendre une valise. Pourtant, le troisième but de Chelsea n'allait pas vraiment tarder à intervenir. Sur un excellent centre venant de la droite, Tammy Abraham devançait tout le monde et battait à nouveau Alfred Gomis (3-0, 50e). Le portier breton devait à nouveau tenir son rang devant Olivier Giroud (74e). Rennes, comme l'OM, n'a toujours pas gagné dans cette Ligue des Champions.

Messi, Morata et Dybala marquent, Haaland régale encore

Dans les autres rencontres de la soirée, le FC Barcelone s'en est remis au talent de Lionel Messi. L'Argentin, après un relais d'Ansu Fati, allait piquer son ballon dans la surface et Denys Popov le fauchait. La Pulga ne se faisait pas prier et ouvrait le score (1-0, 5e). Ansu Fati, Antoine Griezmann, Lionel Messi et Pedri tentaient de faire évoluer le score avant la mi-temps, en vain. En seconde période, Lionel Messi n'était pas loin de marquer un sublime coup franc, mais le gardien détournait magnifiquement (58e). Moins de dix minutes plus tard, Gerard Piqué doublait la mise pour le Barça sur un excellent centre d'Ansu Fati (2-0, 65e). Mais Ter Stegen avait jusqu'ici multiplié les miracles. Finalement, il allait s'incliner devant Tsygankov (2-1, 75e). Malgré dernières tentatives, les Ukrainiens n'arrivaient plus à arriver vers les buts. Les Catalans remportent donc leur troisième rencontre en autant de matches.

La Juventus aussi a été rapide pour ouvrir le score. Sur un long ballon dans la profondeur à droite, Cuadrado centrait en rupture. Cristiano Ronaldo au premier poteau manquait sa Madjer mais Alvaro Morata, l'homme en forme des Juventini, était la pour pousser le cuir au fond des filets (0-1, 7e). Malgré les tentatives de Cristiano Ronaldo et de Federico Chiesa, le score ne bougeait pas avant la pause. Le score allait finalement évoluer dans le deuxième acte. Morata, sur un service de Ronaldo, doublait la mise (0-2, 60e) et Dybala profitait d'une erreur du portier pour porter le coup fatal (0-4, 72e). Mais ce n'était pas fini, Dybala profitait encore d'une passe totalement ratée du gardien pour marquer mais le but était accordé à Dvali contre son camp (0-4, 81e). Franck Boli réduira l'écart (1-4, 90e).

Enfin, la grosse performance de la soirée a été l'œuvre d'Erling Haaland. Le Norvégien et Dortmund se sont imposés et ont mené 3-0 à la pause grâce à un doublé de son serial buteur. On a longtemps pensé que Séville allait exploser à Sanchez Pizjuan puisque les Andalous ont été menés deux buts à zéro, puis deux à un avant de voir Jesus Navas exclu en fin de première période. Finalement, les hommes de Julen Lopetegui allaient renverser la tendance en seconde période grâce à un entrant, En Nesyri, qui s'est offert un doublé en quelques minutes (70e, 72e). Malgré quelques tentatives dans les ultimes instants, les Russes ne revinrent pas.

Les résultats de la soirée

- Chelsea 3-0 Rennes : Werner (10e sp, 41e sp), Abraham (50e)

- FC Barcelone 2-1 Dynamo Kiev : Messi (5e sp), Piqué (65e) pour le Barça ; Tsygankov (75e) pour le Dynamo

- Ferecvaros 1-4 Juventus : Boli pour Ferencvaros ; Morata (7e, 60e), Dybala (72e, 81e) pour la Juve

- Bruges 0-3 Borussia Dortmund : Hazard (14e), Haaland (18e, 32e)

- FC Séville 3-2 Krasnodar : Rakitic (42e), En Nesyri (70e, 72e) pour Séville ; Suleymanov (17e), Berg (21e, sp)