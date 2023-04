lundi 17 avril 2023 • 461 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League sont prévus, cette semaine. Le point sur les quatre rencontres.

Il y a deux buts d'écart ou plus dans trois des quatre quarts de finale de l'UEFA Champions League à mi-parcours, mais plein de raisons de s'enthousiasmer avant les deuxièmes manches. Karim Benzema et Toni Kroos peuvent entrer dans l'Histoire, l'AC Milan cherche à se rassurer à domicile, le Bayern a besoin d'une remontée presque record et Benfica d'un exploit.



Benzema et Kroos aux portes de l'histoire



Durer dans les compétitions les plus exigeantes du football de clubs n'est pas une mince affaire, c'est l'une des raisons pour lesquelles Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont classés parmi les grands de notre sport, et deux autres joueurs pourraient atteindre des caps importants lors du déplacement du Real Madrid à Stamford Bridge ce mardi.



S'il joue, Benzema deviendra le cinquième joueur à atteindre les 150 matches de Ligue des champions, seuls Ronaldo, Iker Casillas, Messi et Xavi Hernández y sont parvenus, tandis que Kroos pourrait disputer son 150e match en compétition de clubs de l'UEFA, rejoignant ainsi un groupe restreint de 15 joueurs.



Mike Maignan pour la confirmation



Luciano Spalletti n'a pas eu grand-chose à reprocher à son équipe de Naples après la défaite 1-0 à Milan. L'absence de Victor Osimhen et une série d'interventions cruciales du gardien Mike Maignan ont été des facteurs qui ont contribué à ce que le leader de la Serie A subisse une rare défaite. « Nous avons eu la bonne attitude dans l'ensemble », a insisté Spalletti.



Après avoir battu ses hôtes 4-0 au Stadio Diego Armando Maradona pas plus tôt que le 2 avril, Milan a d'autres raisons d'être optimiste. « C'est encore du 50/50 », a déclaré l'entraîneur Stefano Pioli, soulignant que son équipe s'est qualifiée 38 fois sur 44 après une victoire européenne à l'aller à domicile. Si Maignan réalise un nouveau sans-faute, ça sent le 39-45.



City à Munich pour finir le boulot



Manchester City a été presque irrésistible à l'aller, faisant mal au Bayern totalement dominé. Les joueurs de Josep Guardiola sont de nouveau en train de monter en puissance au bon moment... et le triplé est toujours d'actualité.



Le Bayern, de son côté est candidat pour rejoindre les Barcelone, Liverpool, Roma ou Deportivo La Corogne qui ont tous effacé au retour trois buts de retard à l'aller ou plus. « C'est une montagne immense à renverser », a déclaré Thomas Tuchel. « Vous ne me ferez pas dire qu'elle est trop haute. » Avec le retour de suspension de Sadio Mané, les Munichois peuvent espérer effacer ce résultat. L'international sénégalais devrait être lancé au coup d'envoi.



Mission impossible pour Benfica



« Dépression », titrait le quotidien sportif portugais « Record » après la défaite 2-0 de Benfica à domicile contre l'Inter au match aller, tandis qu'« A Bola » évoquait la première défaite des Aigles en 13 matches de Ligue des champions avec une épithète similaire : « Désillusion ». Il s'agit seulement de la troisième défaite des Aigles, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée de Roger Schmidt cet été, et elle fait suite à une défaite 2-1 à domicile face à Porto dans un Clássico de la Liga portugaise.



Toutefois, si la presse locale peinait à se montrer optimiste, et la situation n'est guère reluisante sur le papier, Benfica a remporté huit de ses neuf derniers matches à l'extérieur, toutes compétitions confondues, n'encaissant un but qu'une seule fois et marquant deux buts ou plus lors de sept de ces matches. « Nous devons croire que nous pouvons renverser la vapeur en Italie et y marquer trois buts », a déclaré le milieu de terrain Fredrik Aursnes.



Programme des quarts de finale retour :



Mardi 18 avril 2023 (19 heures)



Chelsea - Real Madrid (0-2)



Napoli - AC Milan (0-1)



Mercredi 19 avril 2023 (19 heures)



Bayern - Man City (0-3)



Inter - Benfica (2-0)

