mercredi 3 novembre 2021 • 411 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) A l'occasion de la 4e journée de Ligue des Champions, Liverpool caracole en tête à la pause contre l'Atlético Madrid. Les Reds ont été rapidement tueurs, profitant des largesses défensives madrilènes pour frapper à deux reprises grâce à Jota et Sadio Mané.

Liverpool a frappé d'entrée ! Bon centre d'Alexander-Arnod dans la boîte. Diogo Jota, bien positionné entre des défenseurs colchoneros très passifs, a mis un coup de casque pour expédier le cuir au fond des filets ! Et le deuxième des Reds est l'œuvre de Sadio Mané. L'international sénégalais a intercepté et détourné un centre-shoot de l'extérieur de la surface d'Alexander-Arnold en mettant le pied. Suffisant pour tromper Jan Oblak ! C'est le deuxième but de Mané en moins de cinq jours. Deux buts à zéro pour Liverpool à la pause.