iGFM (Dakar) Sadio Mané s'est encore illustré, avec Liverpool, ce mercredi soir, à Anfield, en demi-finale aller de Ligue des Champions, contre Villarreal.

Trouvé à l'entrée de la surface adverse par Trent Alexander-Arnold, Salah se retourne, entre dans la surface et glisse le ballon entre les jambes de Pau Torres ! Derrière le défenseur espagnol, Mané est alerté, et termine en poussant le cuir au premier poteau !



Mané égale Ronaldo



Mané vient d'inscrire son 4e but en 11 matches de C1 cette saison.

Les Reds mènent par deux buts à zéro. C'est également son 14e but dans la phase à élimination directe de Ligue des Champions. Il égale Cristiano Ronaldo.