iGFM (Dakar) Hôte du Raja de Casablanca, ce mardi à 17 heures au stade Lat Dior de Thiès, en match aller du deuxième tour de la Ligue africaine des champions, Teungueth FC est décidé à bien négocier cette rencontre avant la manche retour, la semaine prochaine au Maroc. Le coach rufisquois Youssouph Dabo l’a notifié aux membres du bureau de la LSFP conduits par le président Saer Seck, venus rendre visite ce lundi en fin de matinée à ses troupes dans la Capitale du Rail.

Une visite d’encouragements de la LSFP qui intervient quelques jours après celle rendue au Jaraaf, l’autre représentant sénégalais en compétitions africaines des clubs, qui reçoit les Ivoiriens de San Pedro, mercredi pour le compte du deuxième tour de la Coupe de la CAF. Les responsables du football professionnel sénégalais en ont profité pour rappeler aux joueurs de Teungueth FC que depuis 2004, aucun club sénégalais n’a disputé la phase de poules. « Il est temps de défoncer cette porte sur laquelle nous butons depuis si longtemps », leur a dit Mouhamed Djibril Wade, premier vice-président de la LSFP.

Le Directeur exécutif de ladite ligue, Amsatou Fall, qui a eu à se frotter avec des clubs maghrébins et marocains plus spécialement lorsqu’il était l’entraineur de la Jeanne d’Arc, a filé quelques astuces à El H. Moutarou Baldé, le capitaine et à ses coéquipiers, sur la manière de joueur face à de genre d’adversaires. Selon leur coach Dabo, les joueurs sont conscients de l’enjeu et sont disposés à faire de leur mieux pour bien négocier cette manche aller.

