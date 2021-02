samedi 13 février 2021 • 220 lectures • 0 commentaires

iGFM (Ddakar) Le TP Mazembe est resté muet à domicile face aux Algériens du CR Belouizdad (0-0) ce samedi à l’occasion de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine. A Tunis, l'Esperance a renversé Teungueth FC qui effectuait ses débuts dans cette compétition.

En échec face à un adversaire sérieux et bien en place, les Corbeaux de Lubumbashi ont peiné, sans le soutien de leur public, Covid-19 oblige, à se procurer de réelles occasions. Les visiteurs ont joué leur carte en contre-attaque, mais sans plus de réussite et ils ont tenu bon malgré la grosse poussée du TPM en fin de partie. Un résultat décevant pour les hommes de Pamphile Mihayo en attendant le résultat de l’autre match de ce groupe B, Mamelodi Sundowns-El Hilal, à 16h GMT.

Penalty litigieux sifflé contre TFC

Entame réussie en revanche pour l’Espérance Tunis. A domicile, les Sang et Or sont parvenus à se défaire, non sans difficultés, des étonnants novices Sénégalais du Teungueth FC (2-1). Tombeurs du Raja Casablanca au tour précédent, les visiteurs avaient même ouvert le score par Djibril Sylla (33e), mais Khenissi a égalisé sur un penalty litigieux avant la mi-temps (45e). Puis la recrue ghanéenne Abdul Khalid Basit, entré en jeu, a arraché la victoire de la tête à la 73e minute. L’EST prend ainsi les commandes du groupe D devant le Zamalek et le MC Alger qui se sont neutralisés vendredi (0-0).

C'est un début raté pour le représentant sénégalais en Ligue des Champions. Teungueth FC devra se réveiller, lors de la 2e journée, contre Zamalek du Caire, le 23 février, à Thiès.