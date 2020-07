Ligue des Champions : tirage complet des quarts de finale

iGFM-(Dakar) Après plusieurs mois de sommeil, la Ligue des Champions est de retour ! S’il faudra attendre le mois d’août pour le « final 8 » à Lisbonne, le tirage au sort des 1/4 de finale de la compétition a eu lieu ce vendredi 10 juillet à Nyon en Suisse. Le PSG, déjà qualifié pour les 1/4 de finale affrontera l’Atalanta Bergame et l’OL, qui peut se qualifier en battant la Juventus en 1/8e de finale retour, affrontera le Real Madrid ou Manchester City en cas de qualification à Turin face à la Juve.

Paulo Sousa, par ailleurs en partance des Girondins de Bordeaux, avait la lourde tache de procéder au tirage au sort intégral de la Ligue des Champions. Et le double vainqueur de la C1 a eu la main lourde avec l’OL. Si le club rhodanien passe l’obstacle de la Juventus en 1/8e de finale retour (après sa victoire 1-0 à l’aller), le club cher à Jean-Michel Aulas devra se coltiner le vainqueur de la rencontre entre Manchester City et le Real Madrid en 1/4 de finale avant de retrouver Naples, le FC Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich en 1/2. Pas une mince affaire.

À Paris, on peut avoir le sourire. Certes, le PSG a tiré l’une des meilleures équipes du moment en Europe, à savoir l’Atalanta Bergame et sa force de frappe offensive de feu. Mais la Dea est aussi très inexpérimentée à ce stade de la compétition, ce qui pourrait favoriser les hommes de Thomas Tuchel. Et en cas de succès sur le club italien, c’est l’Atlético Madrid ou Leipzig qui se dresseraient sur leur chemin en 1/2 finale. Un tirage abordable pour Paris qui devrait tout de même lutter contre ses démons et de redoutables adversaires. Pour rappel, les 1/4 de finale auront lieu du 12 au 15 août à Lisbonne et les 1/2 finales les 18 et 19 août toujours à Lisbonne. Quant à la finale, elle aura lieu à l’Estádio da Luz de Benfica.

Tirage des 1/4 de finale de la Ligue des Champions :

Quart de finale 1 : Real Madrid ou Manchester City – Olympique Lyonnais ou Juventus

Quart de finale 2 : RB Leipzig-Atlético Madrid

Quart de finale 3 : Naples ou FC Barcelone – Chelsea ou Bayern Munich

Quart de finale 4 : Atalanta Bergame – PSG

Tirage des 1/2 finale de la Ligue des Champions :

Demi-finale 1 : vainqueur quart de finale 1 – vainqueur quart de finale 3

Demi-finale 2 : vainqueur quart de finale 2 – vainqueur quart de finale 4