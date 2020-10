mercredi 21 octobre 2020 • 72 lectures • 0 commentaires

Sport 38 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Bayern, champion d'Europe en titre, entre en lice, ce mercredi. Les Munichois chercheront à attirer l'attention à la fin du premier tour de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2020/21.

Lewandowski vs Suárez: qui brillera le plus?

Avec 15 buts au cours de la superbe campagne du Bayern - 11 matchs, 11 victoires - Robert Lewandowski a été la star de l'UEFA Champions League de la saison dernière et un vainqueur incontesté lors du vote du Joueur de l'année de l'UEFA . Il cherchera à maintenir cette forme frappante dans la phase de groupes de cette saison, mais un match d'ouverture contre l'avare Atlético signifie qu'il pourrait être renversé par le nouvel arrivant de Los Colchoneros, Luis Suárez.

Est-ce que Romelu Lukaku continuera de marquer?

L'attaquant belge Romelu Lukaku a été le joueur de la saison de l' UEFA Europa League pour 2019/20 après avoir dirigé la charge de l'Inter pour la finale, et revient en UEFA Champions League avec une forme inspirante; lors de ses six derniers matchs pour le club et le pays, il a marqué sept fois. L'ancien attaquant suédois Martin Dahlin sait que son ancienne équipe, Mönchengladbach, pourrait passer une nuit torride, déclarant à propos du joueur de 27 ans: "C'est un attaquant de classe mondiale, qui est vraiment difficile à arrêter."

Ajax vs Liverpool: bataille des géants

Peut-être la chose la plus remarquable à propos de ce match de la première journée est qu'il ne s'agit que de la troisième rencontre européenne de l'Ajax et de Liverpool. Leurs deux premiers affrontements ont eu lieu au deuxième tour de la Coupe d'Europe 1966/67; Johan Cruyff a marqué trois buts en deux manches alors que l'Ajax gagnait 5-1 à Amsterdam puis faisait match nul 2-2 à Anfield. Après avoir marqué quatre des sept derniers matchs européens à l'extérieur de son équipe, Mohamed Salah pourrait-il être la star cette fois-ci?

Un combat olympien pour Valbuena

«Marseille et moi, nous sommes liés pour la vie», a tweeté Mathieu Valbuena après que son club actuel, l'Olympiacos, ait fait match nul contre l'OM en phase de groupes. Le milieu de terrain a passé huit saisons à Marseille avant de partir pour le Dinamo Moskva en 2015, les fans n'étaient donc pas vraiment ravis lorsqu'il est revenu en France pour rejoindre le rival de Marseille, Lyon, deux ans plus tard. Attendez-vous à ce que cette relation reste compliquée alors que le joueur de 36 ans s'alignera mercredi.

Les outsiders visent à prouver qu'ils sont de grands danois

Quatre équipes font leurs débuts en phase de groupes lors de la première journée: Başakşehir, Krasnodar et Rennes débutent mardi, tandis que le Midtjylland rencontrera l'Atalanta lors de son match d'ouverture mercredi. Les champions du Danemark ont ​​fait le plus long voyage; ils ont réussi deux tours de qualification avant de battre le Slavia Praha en barrages, l'entraîneur Brian Priske a déclaré: «Se rendre en phase de groupes est l'ultime. Naturellement, nous sommes d'accord. Profitez-en!

Programme du mercredi

Groupe A : Salzbourg vs Lokomotiv Moskva (16h: 55 UTC)

Groupe A : Bayern vs Atlético (19: 00 UTC)

Groupe B : Real Madrid vs Shakhtar (16h: 55 UTC)

Groupe B : Inter Milan vs Mönchengladbach (19h00 UTC)

Groupe C : Olympiacos vs Marseille ( 19h00 UTC )

Groupe C : Man. City vs Porto (19h00 UTC)

Groupe D : Ajax vs Liverpool (19h00 UTC)

Groupe D : Midtjylland vs Atalanta (19h00 UTC)