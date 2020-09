mercredi 9 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) Entré en jeu à la 63e ce mardi soir face à la Croatie, le milieu rennais Eduardo Camavinga est devenu le plus jeune international français depuis 1945, renseignent nos confrères de l'Equipe.

En entrant en jeu face à la Croatie à la 63e minute à la place de N'Golo Kanté ce mardi soir au Stade de France, Eduardo Camavinga est devenu le plus jeune international français depuis la Seconde Guerre Mondiale. Il devance Maryan Wisniewski qui avait fait ses débuts en sélection en avril 1955 à 18 ans, 2 mois et 2 jours contre la Suède (2-0) et Kylian Mbappé qui avait commencé en équipe de France le 25 mars 2017 à 18 ans, 3 mois et 5 jours face au Luxembourg (3-1).

D'après Opta, le milieu de terrain rennais est même le plus jeune joueur à fêter sa 1ère sélection avec l'équipe de France depuis Maurice Gastiger le 8 février 1914 face au Luxembourg (17 ans et 128 jours).

Le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus est Julien Verbrugghe. Il a connu sa première sélection novice en 1906 lors d'une lourde défaite (0-15) face à l'Angleterre amateur. Il n'était alors âgé que de 16 ans, 10 mois et 6 jours.

Top 5 des plus jeunes internationaux français depuis 1945

1. Eduardo Camavinga (première sélection : France - Croatie) : 17 ans, 9 mois et 29 jours.

2. Maryan Wisniewski (France-Suède, 2-0, le 3 avril 1955) : 18 ans, 2 mois et 2 jours.

3. Kylian Mbappé (Luxembourg-France, 1-3, le 25 mars 2017) : 18 ans, 3 mois et 5 jours.

4. Georges Lech (France-Bulgarie, 3-1, le 26 octobre 1963) : 18 ans, 4 mois et 24 jours.

5. Serge Chiesa (Norvège-France, 1-3, le 10 septembre 1969) : 18 ans, 8 mois et 16 jours.