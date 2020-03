Ligue des Nations : la réaction de Didier Deschamps au tirage compliqué des Bleus

iGFM-(Dakar) La France connaît ses trois adversaires pour la prochaine édition de la Ligue des Nations, qui démarrera dès le mois de septembre prochain. Et les Bleus auront de sacrés clients en face, puisqu’ils sont tombés dans le groupe du Portugal et de la Croatie, leurs deux derniers adversaires en finale de compétition internationale (Euro 2016 puis Mondial 2018). En plus de la Suède, équipe toujours compliquée à manœuvrer et qui a déjà posé problèmes aux Bleus lors des qualifications pour le dernier Mondial. Devant les caméras de l’Equipe, le sélectionneur national a analysé ce tirage.

« Il y a des adversaires de haut niveau qui sont parmi les mieux classés. Après ça reste de la compétition et ça fait la différence avec des matches amicaux. Ça n’occupe pas du tout mon esprit pour le moment. C’est plus les échéances de mars et l’Euro mais il y a des adversaires solides dans cette compétition. Le niveau est intéressant », a d’abord lancé l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui ne se projette pas encore en septembre.

Faire mieux que lors de la première édition

En revanche, il attend bien mieux de son équipe, qui n’avait pas réussi à passer sa poule en Ligue A lors de la première édition du tournoi, terminant derrière les Pays-Bas : « l’objectif c’est de finir premier et de se qualifier pour le final four, ce qu’on n’a pas fait lors de la première édition. Ça intéresse plus que de faire des matches amicaux, on a eu l’Allemagne et les Pays-Bas. Rien ne remplacera la compétition et c’est une compétition qui est belle. La première édition a été réussie et je pense que la seconde le sera aussi ».

Didier Deschamps aura, a priori, moins de travail de préparation que si son équipe était tombée sur des adversaires inédits. Mais d’ici le mois de septembre, son équipe de France risque elle aussi d’être bien différente de celle qu’on a connu lors de cette première Ligue des Nations, puisque plusieurs joueurs en méforme risquent de ne plus figurer dans le groupe, alors que des nouveautés sont logiquement attendues. Mais avant de penser à tout ça, le Bayonnais et ses hommes tenteront d’aller au bout à l’Euro 2020, où un groupe très compliqué les attend aussi…