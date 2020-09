mardi 8 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) Comme en finale de la Coupe du monde 2018, l'équipe de France a dominé la Croatie (4-2) ce mardi soir au Stade de France lors de la 2e journée de la Ligue des Nations.

Un revival de la Coupe du Monde 2018. La deuxième journée de la Ligue des Nations offrait en effet la même affiche que la finale du dernier Mondial, entre la France et la Croatie. Mais entre renouvellement de génération et épidémie de coronavirus, les deux équipes alignées ce soir au Stade de France n'avaient pas grand-chose à voir. Toujours articulés dans un 3-5-2, les hommes de Didier Deschamps étaient menés par Griezmann, sous le duo d'attaque Martial-Ben Yedder. Un schéma qui avait toujours autant de mal à prendre vie et dont les Croates s'amusaient dans les premières minutes de la rencontre. Les joueurs de Zlatko Dalic dominaient le premier quart d'heure et étaient récompensés par un très joli but de Dejan Lovren (0-1, 16e). A la peine, les Bleus peinaient à trouver de la vitesse dans les transmissions et étaient mis sous pression par les Croates.

Il fallait attendre la 33e minute pour voir la première véritable occasion française, avec un face-à-face perdu par Griezmann face à Livakovic (33e). Peu convaincants, les Français étaient pourtant capables d'un coup d'éclat à la 44e minute avec un jeu à trois magnifique entre Ben Yedder, Martial et Griezmann, qui concluait (1-1, 44e). Dans la foulée quasiment, Ben Yedder parvenait à trouver dans la surface Martial, dont la reprise touchait le poteau, heurtait la tête du gardien et rentrait dans le but (2-1, 45+1e) ! Bien payé au regard de la prestation d'ensemble. Au retour des vestiaires, la France semblait un peu mieux. Mais c'est la Croatie qui allait se montrer efficace après un rush énorme de Brekalo, qui se jouait de Mendy et Lenglet pour tromper Lloris (2-2, 55e). Le scénario devenait fou, ce que confirmait un nouveau but de l'équipe de France. Sur un corner tiré par Griezmann, le jeune défenseur Dayot Upamecano, en difficulté depuis le début de la rencontre, surgissait pour catapulter le ballon de la tête (3-2, 65e) ! Didier Deschamps pouvait lancer Eduardo Camavinga pour sa première sélection en équipe de France. Et le scénario tournait définitivement en faveur des Bleus grâce à un penalty obtenu pour une main de Brozovic dans sa surface. Giroud transformait (4-2, 77e). Après une première mi-temps poussive, l'équipe de France a donc su sceller un large succès face à la Croatie, sur le même score que la finale de la Coupe du Monde 2018.