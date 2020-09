lundi 7 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) En marquant ce dimanche contre l'Ukraine (4-0) en Ligue des nations, Ansu Fati est devenu, à 17 ans et 311 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Un nouveau record pour le prodige du Barça

Plus rien n'arrête Ansu Fati (17 ans). Jeudi, la pépite du FC Barcelone devenait le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole lors de son entrée en jeu face à l'Allemagne (1-1).

Ce dimanche, l'ailier du Barça titulaire face à l'Ukraine dans le cadre de la Ligue des Nations, a inscrit son premier but avec l'Espagne. Une réalisation inscrite à la 32ème minute qui permet à l'intéressé de devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja à seulement 17 ans et 311 jours. Le record appartenait jusqu'ici à un certain Juan Errazquin (buteur en 1925, à 18 ans et 344 jours).