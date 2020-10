mercredi 14 octobre 2020 • 203 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Ligue des Nations nous offrait plusieurs belles affiches ce soir. Et si les Italiens n'ont pas su se défaire des Bataves, les Anglais ont perdu chez eux tandis que le Portugal s'est facilement imposé contre la Suède.

Cette nouvelle levée de la Ligue des Nations nous offrait un programme très chargé ce mercredi soir avec pas moins de 40 matches au programme. Outre le match de l’équipe de France, les regards français se portaient sur la rencontre opposant le Portugal à la Suède. Déjà vainqueurs en Scandinavie, les Lusitaniens n’ont pas tremblé chez eux. Malgré l’absence de la star Cristiano Ronaldo (positif à la covid-19), les champions d’Europe en titre se sont imposés 3 buts à 0 grâce à des réalisations signées Bernardo Silva et Diogo Jota (doublé). De quoi leur permettre de conserver la tête du groupe 3 devant les Bleus.

Le groupe 1 nous proposait également un classique du football européen entre l’Italie et les Pays-Bas. Leaders avant le coup d’envoi des matches, la Nazionale pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Lorenzo Pellegrini. Mais au final, Donny van de Beek a permis aux Bataves de recoller au score et de maintenir sa sélection encore en course pour la qualification.

Désillusion pour l'Angleterre

Car la grande gagnante de ce match nul est la Pologne. Grâce à son joli succès 3-0 contre la Bosnie, la formation de Robert Lewandowski, auteur d’un doublé ce soir, chipe la tête du groupe à l’Italie (7 points contre 6 et 5 pour la Hollande). On file maintenant dans la poule 2 où un mano a mano entre la Belgique et l’Angleterre était annoncé pour le gain de la première place. Vainqueurs des Diables Rouges (2-1) il y a quelques jours, les Three Lions pensaient avoir fair le plus dur.

Au final, c’est un scénario catastrophe qui a eu lieu ce soir à Wembley face au Danemark. Harry Maguire s’est fait expulser dès la 30e minute, Walker a concédé un penalty cinq minutes plus tard et Christian Eriksen a transformé la sentence. Défaits à domicile (0-1), les Anglais ont perdu tout le bénéfice de leur succès face aux Belges. ces derniers ont d’ailleurs réussi à rattraper le coup en s’imposant 2-1 en Islande (doublé de Romelu Lukaku). Résultat : les Diables Rouges sont premiers (9 points), deux unités devant le Danemark et l’Angleterre.

Les Résultats de la soirée :

Ligue A

Groupe 1



Italie - Pays-Bas : 1-1



Pologne - Bosnie : 3-0



Groupe 2



Angleterre - Danemark : 0-1

Islande - Belgique : 1-2



Groupe 3



Croatie - France : 1-2

Portugal - Suède : 3-0



Ligue B

Groupe 1



Norvège - Irlande du Nord : 1-0

Roumanie - Autriche : 0-1



Groupe 2



Ecosse - République tchèque : 1-0

Slovaquie - Israël : 2-3



Groupe 3



Russie - Hongrie : 0-0



Turquie - Serbie : 2-2



Groupe 4



Finlande - Eire : 1-0

Bulgarie - Pays-de-Galles : 0-1



Ligue C

Groupe 2



Estonie - Arménie : 1-1



Macédoine du Nord - Géorgie : 1-1



Groupe 3



Grèce - Kosovo : 0-0



Moldavie - Slovénie : 0-4



Groupe 4