jeudi 3 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) La deuxième édition de la Ligue des nations débute ce jeudi avec un alléchant duel entre l’Allemagne et l’Espagne. A l’image de ces deux sélections, les seize meilleurs équipes d’Europe en découdront pour tenter de rejoindre le Final 4 et de succéder au Portugal, vainqueur l’an passé.

En attendant l’entrée en lice de la France ce samedi contre la Suède, la Ligue des nations commence ce jeudi avec un affrontement de prestige entre l’Allemagne et l’Espagne.

Malgré le huis clos imposé aux spectateurs en raison de l’épidémie de coronavirus, la nouvelle mouture de la compétition créée par l’UEFA s’annonce spectaculaire et se déroulera du 3 septembre au 6 juin 2021.

Un adversaire de plus pour les Bleus

Comme l’an passé, on dénote quatre ligues (A, B, C et D) où les 55 sélections affiliées à l’UEFA vont s’affronter. Mais contrairement à la saison 2018-2019, les Bleus de Didier Deschamps auront six rencontres à disputer contre trois adversaires. Exit donc, les derniers matchs amicaux prévus pour la France.

Outre la Suède et la Croatie, la France devra venir à bout du Portugal afin de rejoindre le très attendu Final 4 de la Ligue A. Au total les seize meilleures nations du Vieux Continent, tenteront de rejoindre la phase finale pour tenter de succéder à Cristiano Ronaldo et à la Seleçao das Quinas.

La Ligue B et la Ligue C comprennent également seize équipes réparties en quatre groupes. La Ligue D, qui regroupe les sélections les moins biens classées par l’UEFA, ne compte que sept nations divisées en deux poules de quatre et trois pays.

Final 4, promotions et relégations

Après les poules, les quatre équipes terminant en tête s’affronteront lors de la phase finale via des matchs à élimination directe prévu les 2, 3 et 6 juin 2021 dans un lieu unique encore à déterminer. Les sélections ayant terminé aux deuxième et troisième place assureront leur maintien dans la Ligue A.

Enfin, la nation terminant à la dernière place de chaque groupe sera reléguée dans la Ligue de niveau inférieur. Les vainqueurs des poules de la Ligue B seront promus en Ligue A et les premiers des Ligue C et D grimperont respectivement en Ligue B et C.

Une chance pour la Coupe du monde 2022

Dernier point qui incite à ne pas négliger cette Ligue des nations, elle délivre deux places pour les barrages du Mondial 2022 au Qatar. Les deux meilleures équipes de cette compétition qui ne seront pas encore qualifiées pour le tournoi international (ou pour les barrages).

Elles bénéficieront donc d’un billet pour le premier tour des barrages de l’UEFA et pourront donc jouer leur ticket pour le Qatar au même titre que les dix sélections ayant terminé deuxième des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

La répartition des quatre Ligues

Ligue A

Groupe 1: Pologne, Bosnie-Herzégovine, Italie, Pays-Bas

Groupe 2: Islande, Danemark, Belgique, Angleterre

Groupe 3: Croatie, Suède, France, Portugal

Groupe 4: Allemagne, Ukraine, Espagne, Suisse

Ligue B

Groupe 1: Roumanie, Irlande du nord, Norvège, Autriche

Groupe 2: Israël, Slovaquie, Ecosse, République tchèque

Groupe 3: Hongrie, Turquie, Serbie, Russie

Groupe 4: Bulgarie, Eire, Finlande, Pays de Galles

Ligue C

Groupe 1: Azerbaïdjan, Luxembourg, Chypre, Monténégro

Groupe 2: Arménie, Estonie, Macédoine, Géorgie

Groupe 3: Moldavie, Slovénie, Kosovo, Grèce

Groupe 4: Kazakhstan, Lituanie, Belarus, Albanie

Ligue D

Groupe 1: Îles Féroé, Lettonie, Andorre, Malte

Groupe 2: Liechtenstein, Gibraltar, San Marin