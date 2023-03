jeudi 9 mars 2023 • 167 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le FC Séville reçoit Fenerbahce, ce jeudi soir à 20h00 GMT, au stade Ramon Sanchez Pizjuan, à l’occasion des huitièmes de finale aller de Ligue Europa.

Le FC Séville est actuellement 17ème de Liga. Les coéquipiers d’Ivan Rakitic font face à une situation compliquée. 27 buts marqués, 39 concédés, c’est l’une des pires saisons réalisées par Séville. Le club reste sur une défaite, 6-1, sur le terrain de l’Atletico Madrid. La Ligue Europa est donc la seule compétition qui reste aux Sévillans pour permettre de briller. Jorge Sampaoli devra faire sans Bade et Gueye, forfaits pour la rencontre. Corona, Marcao, Papu Gomez et Rekik sont, quant à eux, incertains.



Fenerbahce est l’actuel 2ème de SuperLig turque, à 8 points derrière Galatasaray. Les Stambouliotes sont la meilleure attaque de leur championnat avec 58 buts marqués. Le Fener a terminé 1er du groupe B, devant Rennes, Larnaca et le Dynamo Kiev. Pour ce match, Batshuayi et Sangare sont blessés. Alioski, Gustavo Henrique et Luan Peres sont incertains de débuter.



Le FC Séville se doit de se qualifier



Le FC Séville se doit de se qualifier et pour cela, ils vont devoir aligner la meilleure équipe possible. Rakitic sera aligné dans le coeur du jeu, aux côtés de Jordan et Torres. Le Sénégalais Pape Gueye devrait débuter sur le banc. Suso sera en attaque avec En Nesyri et Ocampos. Bono tiendra les buts sévillans.



Du côté du Fener, l’inévitable Enner Valencia sera aligné en attaque avec King. Guler, Arao et Rossi seront au milieu de terrain. Akaydin et Szalai composeront la charnière centrale.



Les compositions probables :



La composition probable de Séville (en 4-3-3) : Bono – Montiel, Kouassi, Gudelj, Acuna – Rakitic, Jordan, Torres – Suso, En Nesyri, Ocampos.



La composition probable de Fenerbahce (en 4-4-2) : Bayindir – Kadioglu, Akaydin, Szalai, Lincoln – Guler, Arao, Rossi, Crespo – Valencia, King