iGFM (Dakar) Le Bayer Leverkusen a corrigé l'OGC Nice pour son entrée en Europa League (6-2). Arsenal, l'AS Roma et Benfica ont assuré tandis que Naples s'est incliné à domicile

Sous une pluie battante, l’OGC Nice défiait le Bayer Leverkusen pour le compte de la 1ère journée du groupe C en Europa League. Les hommes de Patrick Vieira, alignés en 3-5-2, étaient mis en difficulté d’entrée par le pressing allemand et les courses de Moussa Diaby et Leon Bailey. Le Jamaïcain n’allait d’ailleurs pas tarder à mettre Nadiem Amiri sur orbite. Le n° 11 effaçait Dante venu à sa rencontre et ajustait tranquillement Walter Benitez d’un tir croisé (1-0, 11e).

Lucas Alario, parfaitement servi dans la surface par Julian Baumgartlinger, se retournait, résistait à Robson Bambu et décochait une frappe puissante du gauche qui terminait sa course en pleine lucarne (2-0, 15e). Bailey obligeait ensuite Benitez à une belle claquette d’une frappe tendue (17e). Les Aiglons réagissaient. Stanley Nsoki récupérait un ballon haut et s’en allait centrer pour Amine Gouiri. L’ancien Lyonnais réduisait le score d’un tir bien placé à ras de terre (2-1, 30e). Hassane Kamara (41e), suite à un relai avec Dante monté sur un corner, passait près de l’égalisation d'une frappe du gauche (40e).

Le Bayer déroule

Le Gym revenait des vestiaires avec de très bonnes intentions. Kasper Dolberg, entré à la pause, offrait de l’espace à Gouiri, qui envoyait une frappe lourde déviée en corner par Lukas Hradecky (54e). Dans la foulée, Dante envoyait une reprise de volée dans les tribunes vides de la BayArena. Mais les protégés de Peter Bosz reprenaient le contrôle des opérations. Exequiel Palacios récupérait un ballon dans les pieds de Morgan Schneiderlin à l'entrée de la surface et offrait un ballon de but à Diaby. L'ancien Parisien ne se privait pas pour redonner deux buts d'avance aux siens (3-1, 60e). Karim Bellarabi enfonçait le clou d'une frappe des 18 mètres à la réception d'un corner mal renvoyé (4-1, 78e).

Le milieu s'offrait même un doublé quelques instants plus tard, d'un tir légèrement dévié (5-1, 83e). Le jeune espoir Florian Wirtz y allait de son but après un bon service de Diaby (6-1, 86e). Alexis Claude-Maurice inscrivait un nouveau but pour l'honneur (6-2, 88e). Dans les autres rencontres de cette première partie de soirée, Benfica s'est imposé en Pologne sur la pelouse du Lech Poznan (2-4). Éric Bauthéac a marqué lors du nul de l'Omonia en déplacement au PAOK (1-1). Mario Götze s'est encore illustré en marquant mais n'a pu éviter la défaite du PSV Eindhoven contre Granada (1-2). Naples s'est fait surprendre au San Paolo par les Néerlandais de l'AZ (0-1). Arsenal s'est imposé sur la pelouse du Rapid Vienne après avoir été mené (1-2) tout comme l'AS Roma à Berne (1-2).

Les résultats partiels :

Groupe A





CSKA Sofia (BUL) 0– 2 Cluj (ROU) - Rondon 53e, Deac 74e s. p.







Young Boys (SUI) 1–2 AS Roma (ITA) - Nsamé 14e s. p. ; B. Peres 69e, Kumbulla 74e





Groupe B





Dundalk (IRL) 1– 2 Molde (NOR) - Murray 35e ; Hussain 61e, Omoijuanfo 72e s. p.







Rapid Vienne (AUT) 1–2 Arsenal (ANG) - Fountas 51e ; D. Luiz 70e, Aubameyang 74e





Groupe C





Bayer Leverkusen (ALL) 6 –2 OGC Nice (FRA) - Amiri 10e, Alario 15e, Diaby 60e, Bellarabi 78e et 83e, Wirtz 86e ; Gouiri 30e, Claude-Maurice 88e







Hapoel Beer Sheva (ISR) 3–1 Slavia Prague (RTC) - Agudelo 45e, Acolatse 86e et 88e ; Provod 76e





Groupe D





Lech Poznan (POL) 2– 3 Benfica (POR) - Ishak 15e, 48e ; Pizzi 9e s. p., Nuñez 42e, 60e et 90e







Standard (BEL) 0–2 Rangers (ÉCO) - Tavernier 19e s. p. , Roofe 90e +2





Groupe E





PAOK (GRE) 1–1 Omonia (CHY) - Murg 56e ; Bauthéac 16e







PSV (P-B) 1–2 Granada (ESP) - Götze 45e ; Molina 57e, Machis 67e





Groupe F