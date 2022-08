mercredi 17 août 2022 • 160 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'OGC Nice se déplace jeudi 18 août en Israël pour affronter le Maccabi Tel Aviv en barrage d'Europa Conference League. Le match se disputera dans un contexte particulier après que des échanges de tirs entre Israël et la Palestine ont fait une dizaine de morts depuis le début du mois d'août.

Quelle sécurité autour du match entre le Maccabi Tel Aviv et l'OGC Nice? Ce match de barrage d'Europa Conference League se disputera dans un contexte particulier dans un stade Bloomfield où l'on attend 30.000 personnes.



Une semaine après avoir accueilli le Trophée des champions entre le Paris SG et Nantes (4-0), la rencontre amicale Juventus Turin-Atletico Madrid, prévue le 7 août dernier, avait été annulée par le promoteur et les deux clubs "en raison de la situation sécuritaire".



La pire flambée de violence depuis la guerre de 2021



Des affrontements meurtriers avaient éclaté le 5 août entre Israël et le Jihad islamique palestinien, groupe armé opérant dans la bande de Gaza.



Les échanges de tirs avaient fait une dizaine de morts côté palestinien, dans ce qui a représenté la pire flambée de violences entre les deux parties depuis la guerre éclair de l'an dernier.



Sécurité renforcée



Depuis, une accalmie est intervenue. Mais la sécurité reste renforcée. Environ 250 supporteurs niçois seront présents au stade, dont une petite centaine sont membres d'un groupe local. L'équipe s'est envolée mercredi matin de Nice. Elle s'est entraînée le soir au stade après la traditionnelle conférence de presse.



Le nouveau directeur de la sécurité du club a fait le déplacement avec un staff un peu plus important qu'à l'accoutumée. Mais sans changer les habitudes sportives.



Le matin du match, un décrassage est prévu proche de l'hôtel. Pour que Delort et les siens soient définitivement prêts à débuter leur saison...



Avec Nice Matin