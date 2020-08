Ligue Europa : l’Inter Milan et Manchester United qualifiés pour les quarts de finale

iGFM-(Dakar) Tombeur de Getafe sur un match sec (2-0), l’Inter Milan s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Manchester United a également validé son billet, sans trembler (2-1, 5-0 à l’aller), avec un Anthony Martial buteur. Deuxième de Serie A, l’Inter Milan est toujours en lice pour briller également en Coupe d’Europe. Le match aller n’ayant pu avoir lieu en raison du coronavirus, la formation d’Antonio Conte a rejoint les quarts de finale de la Ligue Europa en dominant Getafe (2-0) sur un match sec, disputé à Gelsenkirchen. Une qualification acquise dans la douleur, à l’image des vingt premières minutes, durant lesquelles le club espagnol a connu une domination sans partage (6 tirs à 0) mais vaine. Le penalty manqué de Getafe

Comme souvent cette saison, Romelu Lukaku a mis son équipe sur orbite. Lancé sur une ouverture aérienne de Bastoni, l’attaquant a fait étalage de sa puissance en empêchant Etxeita de lui chiper le ballon sur de longs mètres, avant de tromper Soria d’une frappe croisée du gauche (1-0, 33e). Le 30e but de la saison du Belge, premier nerazzurro à atteindre ce total depuis Samuel Eto’o en 2010-2011.

Alors, oui, Lukaku a ensuite manqué une incroyable occasion de porter le score à 2-0, en dévissant totalement sa reprise du droit à bout portant (79e). Mais il n’a pas été le seul à faire preuve de maladresse. Car, quelques instants plus tôt, Molina avait raté un penalty pour Getafe, en tirant à côté du but de Handanovic – par ailleurs toujours aussi brillant – au terme d’une course d’élan assez bizarre (75e). A peine entré en jeu, Eriksen a validé la qualification intériste d’une reprise de près (2-0, 83e).

Martial offre la victoire à MU