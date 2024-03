jeudi 14 mars 2024 • 457 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’Olympique de Marseille (OM) s’est incliné face au Villarreal CF, jeudi soir en Espagne, mais les Olympiens ont tout de même validé leur ticket pour les quarts de finale de Ligue Europa.

L'OM s'est fait très peur et est défait 1-3 par Villarreal mais l'important est là : la qualification en quarts de finale de cette compétition europèenne, pour le club des Sénégalais, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr et Pape Gueye (non retenu dans cette compétition). 5-3 au cumulé, grâce à l'énorme victoire 4-0 des Marseillais à l'aller.