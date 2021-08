mercredi 4 août 2021 • 238 lectures • 0 commentaires

Mohamed Djibril Wade devrait succéder à Saer Seck à la tête de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), ce mercredi, au CICES, à l'occasion de l'Assemblée générale élective.

Mouhamed Djibril Wade, le président de NGB Niary Tally est bien parti pour succéder à Saer Dièye Seck à la tête de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) lors de l’élection prévue le 1er aout prochain. L’actuel premier vice-président a bénéficié du retrait de son unique challenger, Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC.

Saer Seck avait décidé de ne pas se représenter après 2 mandats de 4 ans chacun. Et si Djibril Wade avait été le premier à annoncer sa candidature, Babacar Ndiaye avait suivi quelques jours plus tard. Mais ce dernier a annoncé dans un communiqué publié vendredi avoir décidé de se retirer de la course « à la suite de plusieurs médiations du ministère des Sports, du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et de différentes autorités ».

S’il s’est désisté, c’est, selon le président du club champion du Sénégal « dans un souci de rassemblement (et) de rapprochement ». Il s’est dit « soucieux de préserver les intérêts supérieurs du football sénégalais » et a souhaité que son geste soit compris « comme une volonté d’orienter le football vers le développement ».

Plus rien ne devrait donc s’opposer à l’élection de Mouhamed Djibril Wade à la tête de la LSFP, ce 4 août prochain.