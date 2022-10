jeudi 13 octobre 2022 • 109 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a dévoilé, ce vendredi, à son siège, le nouveau dispositif, visant à accompagner la prochaine saison qui démarre, ce samedi 15 octobre 2022.

Trois mois après la fin de la saison 2021/2022, c'est la rentrée des classes pour les clubs professionnels du Sénégal. Ce samedi 15 octobre, la Ligue sénégalaise de football (LSFP) va donner le coup d'envoi de l'exercice 2022/2023. Ce, après deux reports. Face à la presse, ce jeudi matin à son siège, l'instance a dévoilé le dispostif mis en place pour une saison réussie.



Reconduction du même dispositif



"Nous avons décidé la reconduction du même dispostif que la saison derrière. Pour l'ouverture de la saison, deux matchs phares seront à l'honneur. Stade de Mbour-Guédiawaye FC et AS Pikine-Génération Foot. Les deux équipes seront présentes aux conférences de presse d'avant-match", a fait savoir le trésorier général de la Ligue, Ousmane Thiané Sarr qui s'est substitué au chargé des compétitions et de la communication , Pape Momar Lo empêché.



Retour de la diffusion des matchs par une chaîne de télévision



"Cette saison, une télé va diffuser les matchs. Au moins, un match sera retransmis par journée. C'est le retour de la diffusion des rencontres. C'est un pas de plus de revoir que les matchs de Ligue 1 seront à nouveau retransmis. Nous allons signé, ce vendredi, un contrat d'un an avec cette télévision sénégalaise pour la retransmission des matchs."



Pas de trêve pendant la Coupe du monde



"Pendant la Coupe du monde, il n'y aura pas de trêve. La trêve aura lieu lors du CHAN (Championnat d'afrique des Nations) parce que les joueurs locaux vont disputer cette compétition. Donc, on a préféré observer une pause pendant le CHAN. Maintenant, lors de la Coupe du monde, la programmation des matchs du championnat se feront en fonction du calendrier de l'équipe du Sénégal et des sélections phares qui disputeront le Mondial."









