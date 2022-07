mercredi 6 juillet 2022 • 339 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Ligue de football professionnel a dévoilé, ce mercredi, lors d'une conférence de presse tenue, à Dakar, les différentes distinctions individuelles de la saison écoulée.

Dans le but de rendre hommage aux gens qui ont donné leur vie au football professionnel, la Ligue sénégalais a décidé de les récompenser à l'occasion d'une soirée qui se tiendra le 16 juillet.



Les différentes distinctions individuelles :



Meilleur joueur Ligue 1 : Lamine Jarju (Casa)



Meilleur joueur Ligue 2 : Nfally Sagna (Sonaco)



Meilleur buteur Ligue 1 : Bouly Junior (Jaraaf) et Ngagne Fall (Génération Foot 13 buts)



Meilleur buteur Ligue 2 : Alassane Ndiaye (Renaissance) et Mamadou Sall (Stade Mbour 8 buts)



Meilleur gardien Ligue 1 : Alioune Badara Faty (Casa)



Meilleur gardien Ligue 2 : Aly Gueye



Meilleur entraîneur Ligue 1 : Ansou Diadhiou (Casa)



Meileur entraîneur Ligue 2 : Saydou Niang (Sonacos)



Meilleure équipe fair-play Ligue 1 : CNEPS



Meilleure équipe fair-play Ligue 2 : OSLO FA

