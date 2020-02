Ligue professionnelle : 37 footballeurs étrangers recensés pour 2019-2020

iGFM-(Dakar) La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a enregistré 37 footballeurs pour la saison 2019-2020, a annoncé à l’APS son directeur exécutif, Amsatou Fall.

Au total 37 footballeurs sont licenciés de la Ligue sénégalaise de football professionnel, « 22 en Ligue 1 et 15 en Ligue 2 », a indiqué son directeur exécutif, précisant que les footballeurs gambiens constituent l’écrasante majorité des joueurs étrangers recensés.

Il y a aussi des Guinéens, des Maliens, un Nigérian et un Camerounais, a ajouté l’ancien directeur technique national et actuelle cheville ouvrière de l’administration de la LSFP.

Amsatou Fall assure que le nombre de licenciés de la Ligue sénégalaise de football professionnel « va crescendo », ajoutant que les Gambiens par exemple, voient à travers la LSFP « une véritable vitrine » pour exposer leur talent.

Génération Foot, parmi les équipes faisant appel aux footballeurs étrangers, compte dans ses rangs au moins quatre footballeurs étrangers, un Gambien, des Maliens et des Guinéens.

Le Casa Sports qui en compte également une bonne demi-douzaine dont 4 joueurs gambiens figuraient dans le 11 de départ du club de la capitale sud du Sénégal lors de son match contre l’US Gorée, pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1 de football.

La grande présence de footballeurs originaires de la Gambie s’explique par la proximité géographique, la zone sud du Sénégal étant frontalière de ce pays voisin, avec les mêmes populations présentes de part et d’autre.

Cela fait que depuis le lancement de la Ligue professionnelle en 2009, beaucoup de footballeurs gambiens sont passés par les clubs sénégalais, certains sont même devenus des cadres chez les Scorpions, l’équipe nationale de Gambie.

Parmi ces footballeurs, on peut citer Saloum Faal, l’ancien attaquant du Casa-Sports mais et aussi et surtout Assan Ceesay.

Cet ancien attaquant du Casa-Sports (2014-2016) et de Niary Tally (2016-2017), évolue depuis janvier avec Osnabrück en Ligue 2 allemande où il est arrivé en prêt, après être passé par la Suisse (FC Lugano et FC Zurich).