vendredi 18 mars 2022 • 1031 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) En pleine Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021", le Sénégal s'est séparé de l'Egyptien Mostafa, qui collaborait avec la délégation sénégalaise. Ce vendredi, en conférence de presse, Aliou Cissé a apporté des précisions sur cette affaire à une semaine du match décisif contre l'Egypte.

"C'est bien de poser cette question. C'est une occasion pour moi d'apporter des éclaircissements. Cet Egyptien s'appelle Mosfafa. C'est est un ami et il nous gérait en Egypte. C'était notre guide en Egypte. À chaque compétition, la CAF nous met en rapport avec un homme qui vit dans le pays hôte pour qu'il nous aide (guide). Au Cameroun, il était avec nous, ùais il connait le football et il était tellement bien avec nous. Mais, il n'est pas mon analyste vidéo, c'est une bonne personne. Mais, on sait aussi comment protéger notre équipe."

Pour rappel, au sortir de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021", la CAF a effectué le tirage au sort des barrages du Mondial 2022 et l’Egypte a été désigné comme adversaire des Lions. C'est à la suite de celà que le limogeage de Mostafa est intervenu.

PUBLICITÉ