dimanche 23 juin 2024 • 1232 lectures • 3 commentaires

iGFM (Dakar) Amara Traoré a démissionné de son poste de président de la Linguère de Saint-Louis, une présidence qu’il occupait depuis six ans.

”Après six années de dur labeur à relever des défis et à m’investir dans la formation des jeunes de ma ville, il est temps pour moi de vous adresser ces mots de remerciement et d’adieu en tant que président de notre cher club’’, a-t-il déclaré dans un communiqué transmis à l’APS.



”Je me suis toujours engagé, à être le garant de l’héritage des Samba Linguère. Afin de continuer le développement de notre club, un digne fils légitime, passionné et engagé, est prêt à tenir le flambeau pour que la Linguère de Saint-Louis puisse atteindre les plus hauts sommets du football africain”, a-t-il poursuivi.



Amara Traoré a également adressé ses remerciements à l’endroit de tous ceux et toutes celles qui l’ont soutenu tout au long de cette aventure à savoir les membres du comité directeur, les supporters, les joueurs, les entraîneurs entre autres, renseigne le communiqué.



Le club de football de la Linguère de Saint-Louis a assuré le maintien lors de la saison 2023/2024 dans le championnat d’élite de football professionnel.