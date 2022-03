lundi 14 mars 2022 • 88 lectures • 0 commentaires

Un vol de bétails qui vire au drame. C’est ce qui est arrivé à Linguère. Un mineur âgé de 14 ans a été tué par balle pour volde chèvres à Maro, village situé dans la commune de « Gassane » département de Linguère. Son acolyte blessé.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi à mercredi. Aliou Ka (14 ans) et El Hadj Ka (13 ans) ont fait irruption dans l'enclos de Chérif Ka, un éleveur de caprins pour dérober ses bêtes, raconte Libération. Après leur forfait, les deux présumés voleurs ont caché les animaux dans un endroit éloigné de l'enclos.



Le 10mars dans la matinée, Chérif Ka qui a constaté la disparition de ses chèvres, a lancé une opération de recherche, avant de tomber sur ses bêtes. Au moment où les deux malfaiteurs revenaient sur les lieux pour récupérer le butin, ils se sont retrouvés nez à nez avec le propriétaire des chèvres. Et c’est en ce moment précis que Cherif Ka a tiré sur Aliou Ka qui est mort sur le coup et son acolyte Elhadj Ka a été blessé par balle.



Ce dernier a été évacué à l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba où une opération chirurgicale a permis d'extraire la balle. Le présumé meurtrier et le blessé qui étaient en garde à vue à la gendarmerie de Linguère seront déférés au parquet de Louga aujourd’hui ».