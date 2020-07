Lionel Messi menace à nouveau de quitter le FC Barcelone !

iGFM-(Dakar) Lionel Messi s’est parfois interrogé sur son avenir au FC Barcelone. Mais cette fois-ci, cela prend plus d’épaisseur, puisqu’il a stoppé les discussions autour de sa prolongation et envisage un départ à la fin de son contrat.

En moins d’un mois, le FC Barcelone est devenu une poudrière. Lorsque le football a repris en Espagne le 11 juin dernier, le club catalan était en tête de la Liga avec 2 points d’avance. Six journées plus tard, le voilà relégué à 4 points du Real Madrid, avec un entraîneur Quique Setien plus que contesté et une polémique au sujet de l’utilisation d’Antoine Griezmann. Et voilà que s’ajoute le malaise Lionel Messi.

En effet, selon les informations rapportées par la Cadena Ser dans la nuit de jeudi à vendredi, le meneur de jeu argentin a décidé de stopper les discussions autour d’une prolongation de contrat. Pire, il pencherait vers une solution plus radicale encore : quitter le Barça en juin 2021, à la fin de son contrat actuel. Le joueur de 33 ans serait ainsi lassé des agissements de l’actuelle direction, qu’il accuse de faire fuiter des faits erronés dans la presse. Des faits qui le placent souvent dans le rôle du manipulateur.

Une menace enfin mise à exécution ?

Il est vrai que Lionel Messi, dans ses rares interviews, tente à chaque fois de minimiser son rôle, voire son importance, dans les décisions sportives de la direction blaugrana. Fatigué de ces jeux de pouvoir, dépité par la tournure prise par le projet sportif, il songerait donc à quitter le Barça à l’issue de son contrat. Chose qu’il n’a pas souhaité faire cette saison, puisqu’il avait la possibilité, comme stipulé dans son bail, de partir libre avant le 10 juin.

Le FC Barcelone a assuré ne pas être au courant d’une telle volonté de Lionel Messi, mais il peut se méfier. Alors que Bartomeu a fait de la prolongation de son Argentin son objectif prioritaire pour sa dernière année de mandat, il pourrait être confronté à la défiance du joueur à son égard. Mais la Pulga ira-t-elle cette fois jusqu’au bout de la démarche ?