Lionel Messi part au clash avec le FC Barcelone…

iGFM-(Dakar) Lionel Messi force son départ du FC Barcelone, l’Angleterre attend avec impatience les retrouvailles avec Pep Guardiola, la prestation d’Aubameyang saluée outre-manche, voici votre revue de presse du 30 août 2020.

Pour Lionel Messi, le Barça c’est de l’histoire ancienne

En Espagne, le feuilleton Lionel Messi est placardé sur toutes les Unes de la presse sportive. Marca nous apprend que l’Argentin entre en rébellion contre le FC Barcelone ! Le numéro 10 barcelonais ne s’est pas présenté pour le test PCR au coronavirus aujourd’hui. «Le capitaine catalan estime que son histoire avec le Barça est déjà terminée». Le joueur insiste sur le fait qu’il veut se mettre d’accord avec le club sur son départ. Et apparemment, sa décision ne date pas d’hier puisque la direction savait depuis juillet qu’il souhaitait partir cet été ! Et ce boycott de la reprise de la pré-saison du Barça fait aussi la Une du Mundo Deportivo qui se veut affirmatif : « Il ne se présentera pas ! » Selon le quotidien catalan, Messi n’ira pas aux tests de dépistage donc (ce qui a été confirmé ce matin), mais également au premier entraînement de l’ère Koeman qui a lieu ce lundi ! Il considère que «son contrat s’est terminé grâce à la clause libératoire et insiste sur le fait qu’il veut partir». Il n’en démord pas, quitte à entrer en conflit avec son club. D’ailleurs, cet imbroglio pourrait se résoudre sur le terrain juridique. Le journal Sport va même un peu plus loin et indique que «l’histoire entre Messi et le Barça est terminée» ! «Il demande une rencontre avec Bartomeu pour chercher une solution à l’amiable et ne veut pas de bataille juridique». Ce feuilleton n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre et les prochains jours s’annoncent agités en Catalogne !

Signer Messi, un moyen de garder Guardiola pour City ?

En Angleterre, le dossier Lionel Messi fait trembler la presse britannique. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’Argentin se rapproche de Manchester City. Mais les journaux britanniques salivent d’avance de son duo qui pourrait être reformé avec Pep Guardiola ! D’ailleurs, l’arrivée de Messi à Manchester City pourrait avoir une incidence directe sur l’avenir de Guardiola qui est en fin de contrat en 2021. Le Daily Express s’adresse directement aux dirigeants mancuniens : « Prenez Messi et gardez Guardiola !» Le quotidien indique que les propriétaires de City pensent que le coach espagnol restera si le sextuple ballon d’or signe à l’Etihad Stadium. D’ailleurs, pour les dirigeants, ce transfert pourrait être «la plus grosse affaire de tous les temps !» Le feuilleton Messi est aussi en Une du Daily Star qui évoque pour sa part une double difficulté : «le transfert de l’Argentin à City et surtout comment réaliser l’opération financièrement en étant dans les clubs de l’UEFA». Un véritable casse-tête qui ne devrait pas empêcher Manchester City de passer à l’action dans ce dossier.

Aubameyang, le maestro d’Arsenal

On reste en Angleterre où la victoire d’Arsenal face à Liverpool lors du Community Shield fait les gros titres ! Pour The Independent, c’est «un autre trophée pour les Gunners» ! Et c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui est à l’honneur. Le Gabonnais a inscrit le penalty décisif après avoir ouvert le score en première période. L’attaquant est une pièce maîtresse d’Arsenal et c’est lui qui offre des trophées à cette équipe, le 16e dans cette compétition pour le club londonien. Pour le Daily Mail, «Aubameyang est sur la bonne voie pour renforcer Arsenal». En effet, l’ancien pensionnaire de Ligue 1 devrait prolonger avec les Gunners et ses prestations parlent pour lui, c’est le joueur majeur d’Arsenal !