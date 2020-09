jeudi 27 août 2020, par Daouda Mine

Lionel Messi pourrait coûter plus de 360 milliards à Manchester City

iGFM-(Dakar) Messi pourrait coûter 558 M€ (environ 365 milliards FCFA) à Manchester City, l'Argentin ne reviendra pas sur sa décision ou encore le contrat du Séville FC pour Rakitic, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Messi pourrait coûter 558 M€ à Manchester City



C'est la une choc de ce jeudi 27 août ! Le Daily Telegraph a sorti sa calculette et affiche en Une le coût total que pourrait représenter une arrivée de Lionel Messi à Manchester City. Résultat : 558 M€ ! Une folie dont le calcul prend en compte le prix du transfert, estimé à 223 M€, si le FC Barcelone est enclin à négocier. Puis la rémunération de l'Argentin sur un contrat de trois saisons : 334 M€ ! Des chiffres fous qui surprennent, surtout de la part d'un club tout proche il y a quelques mois d'être suspendu deux ans de Ligue des Champions pour non-respect du fair-play financier. En tout cas, les journaux anglais (Daily Mail, The Times) et espagnols (Mundo Deportivo, Marca) sont unanimes ce matin : Manchester City est en pole position pour recruter Messi.



Messi ne reviendra pas sur sa décision



Alors que la piste Manchester City chauffe de plus en plus pour Lionel Messi, le FC Barcelone n'a toutefois pas perdu espoir de garder son génie argentin. Comme l'indique As, Josep Maria Bartomeu essaye désespérément de rencontrer en face à-face son joueur depuis quelques jours. Mais rien n'y fait. Preuve du fossé qui s’est creusé entre Messi et son président. Ce dernier aurait même menacé l'Argentin de ne rien céder lors des négociations pour un éventuel transfert et de rester bloqué sur la clause libératoire de 700 M€. Il a aussi indiqué qu'il pourrait demander à Messi de s'expliquer publiquement, auprès des socios de ses volontés de départ et de sa manière de faire. Ambiance. Mais pour Sport, rien ne fera changer d'avis La Pulga. Sa décision est «irrévocable», écrit le quotidien noir sur blanc sur sa une ce matin. Un gros coup dur pour le club blaugrana.



Le Séville FC propose un contrat de 2 ans à Rakitic



Outre Messi, le Barça doit gérer ces jours-ci d'autres dossiers au niveau des départs. Il y a celui de Ivan Rakitic, indésirable du club, depuis longtemps poussé vers la sortie. D'ailleurs, une porte semble bien s'ouvrir pour le milieu de terrain croate. Selon Estadio Deportivo, le Séville FC aurait proposé un contrat de deux ans et un salaire de 3,7 M€ par an à son ancien joueur. Celui-ci serait chaud à l'idée de revenir en Andalousie, mais cela voudrait dire qu'il accepte de baisser de moitié ses revenus comparés à ce qu'il touche en Catalogne. En tout cas, les négociations se poursuivent entre Séville et le Barça. Et elles pourraient déboucher rapidement sur un accord.





