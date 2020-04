Lions du Sénégal : Votre équipe type des 20 dernières années

iGFM-(Dakar) Après avoir proposé à nos internautes de voter pour élire à chaque poste le meilleur Sénégalais des 20 dernières années, voici votre onze type. Il compte neuf joueurs de la Coupe du monde 2002.

Alors que la pandémie de covid-19 sévit partout dans le monde depuis plusieurs semaines, occasionnant le report ou l’annulation de compétitions sportives, IGFM vous a proposé un semblable ludique entre l’actuel onze du Sénégal et celui qui avait brillé à Séoul (Corée du Sud), près de vingt ans plus tôt, lors du Mondial 2002 marqué par la victoire (1-0) histoire d’entrée contre l’équipe de France.

A cet effet, nous vous avons demandé de voter pour le meilleur joueur à chaque poste des deux générations, sur le critère des performances accomplies lors de l’ensemble des compétitions disputées par le Sénégal entre 2000 et 2020. Le vote a suscité beaucoup de commentaires sur notre page Facebook GFM officiel, puisque beaucoup d’internautes ont donné des équipes différentes. Les noms de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly sont revenus à plusieurs reprises. On remarque que le onze retenu correspond plus à celui qui a disputé la Coupe du monde 2002. Seuls deux joueurs de la génération actuelle figurent dans l’équipe type des Lions du Sénégal des 20 dernières années.

Gardien : Tony Mario Sylva

Défense : Pape Malick Diop, Kalidou Koulibaly, Daf, Coly

Milieux : Salif Diao, Fadiga, Bouba Diop

Attaque : Sadio Mané, El Hadji Diouf, Henry Camara

Coach : Bruno Metsu

Mamadou Salif GUEYE