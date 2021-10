lundi 18 octobre 2021 • 287 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Des footballeurs sénégalais se sont distingués dans de nombreux championnats européens ce week-end.

Mendy infranchissable

A l’issue d’un nouveau match exceptionnel du gardien des Blues, auteur de 6 arrêts contre Brentford (1-0) samedi en Premier League, Mendy a encore fait parler de lui. Le gardien sénégalais a atteint la barre de 20 clean sheet en 38 titularisations, devenant ainsi le cinquième portier à réaliser une telle performance dans le championnat. Avec ces statistiques, Mendy arrive derrière des références à ce poste notamment le Tchèque Petr Cech (26), l’Espagnol Pepe Reina (32), le Brésilien Alisson Becker (36) et le Nord-irlandais Roy Carroll (37).

Habib Diallo enfonce Saint-Etienne

Dimanche, Strasbourg n'aura fait qu'une bouchée d'un Saint-Étienne sans solution. Bien aidés par l'expulsion de Youssouf (qui a aussi marqué c.s.c) avant la mi-temps, les Alsaciens, désormais huitièmes ont été tranchants, notamment en contre. Les Verts, encore défaits, sont en pleine crise. L'attaquant sénégalais, Habib Diallo a conclu le festival de buts en marquant du pied gauche 5-1.

Et de 100 pour Mané

Sadio Mané a inscrit son 100e but en Premier League, ce samedi, sur le terrain de Watford lourdement battu par Liverpool par 5 buts à 0. L'international sénégalais devient le troisième joueur africain à atteindre 100 buts en Premier League, après Didier Drogba et Mohamed Salah.

Keïta Baldé passeur

Avec Keita Baldé Diao titulaire, Cagliari ouvrait le score dès la 4e minute. Ce, à la suite d'une passe de l’attaquant international sénégalais pour son capitaine João Pedro. Ensuite, les partenaires du Lion ont creusé l'écart pour finalement s'imposer par 3 buts à 1, contre Sampdoria Gênes, décrochant leur premier succès de la saison lors de cette 8e journée de Serie A.