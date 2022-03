jeudi 10 mars 2022 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'Egypte, Carlos Queiroz a dévoilé une première liste uniquement composée de joueurs évoluant à l’extérieur du pays, dans le cadre de sa double-confrontation face au Sénégal fin mars pour les barrages du mondial 2022.

Les 9 joueurs sont : Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Mohamed ElNeny (Arsenal, Angleterre), Mahmoud Hassan Trézeguet (Basaksehir, Turquie), Ahmed Hassan Kouka (Konyaspor, Turquie), Omar Marmoush (VFB Stuttgart), Karim Hafez (Yeni Malatyaspor, Turquie), Mostafa Mohamed (Galatasaray, Turquie) Ahmed Yasser Rayyan (Altay Spor, Turquie) et Mostafa Fathy (Al Taawoun, Arabie Saoudite ).



Un retour, deux absents



Absent de la sélection depuis mars 2019, l’arrière gauche Karim Hafez fait son retour dans le groupe. En revanche, Ahmed Hegazi et d’Akram Tawfik, tous deux blessés lors de la CAN, ne figurent pas sur cette liste qui sera complétée dans les prochains jours par des joueurs locaux.



Pour rappel, après le match aller prévu le 25 mars au Caire, la sélection égyptienne sera reçue par celle du Sénégal à Dakar le 29 du même mois. Ce, plusieurs semaines après leur finale en CAN remportée par les Lions du Sénégal.