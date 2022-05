Liste des 26 Lions : Aliou Cissé convoque deux nouveaux

vendredi 27 mai 2022 • 2552 lectures • 1 commentaires

Sport 3 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a publié, ce vendredi, une liste de 26 joueurs pour les deux prochains matchs de l'équipe du Sénégal. Ilimane Ndiaye (Sheffield United, Angleterre) et Demba Seck (Torino, Italie) appelés pour la première fois, vont découvrir la tanière à l'occasion des rencontres Sénégal-Benin à Dakar (04 Juin) et Rwanda-Sénégal à Kigali (07 Juin), comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Diounkou effectue son retour. Quant à Bamba Dieng et Bouna Sarr, ils sont absents pour blessure.

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 2552 fois.

Publié par Mamadou Salif editor