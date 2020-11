mardi 3 novembre 2020 • 83 lectures • 0 commentaires

Liste des Lions : Aliou Cissé explique ses choix

iGFM (Dakar) Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a justifié ses choix dans le cadre des matchs des éliminatoires de la CAN 2022, face à la Guinée Bissau, prévus les 11 (aller) et 15 (retour) novembre 2020, prévus respectivement à Thiès et à Bissau.

Publié par Mamadou Salif editor