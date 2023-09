jeudi 1 juin 2023 • 1703 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La conférence de presse du sélectionneur national, Aliou Cissé, sera annulée, a appris IGFM, d'une source fédérale.

Le technicien sénégalais qui devait publier, ce vendredi 02 juin 2023 à 10h00, la liste des joueurs retenus en perspective du match Bénin-Sénégal du 17 juin 2023, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 et du match amical Brésil-Sénégal du 20 juin 2023, ne se présentera pas face aux médias. En effet, iGFM a appris, ce jeudi, qu'en raison de la tension qui prévaut dans la capitale Dakar, la conférence de presse sera annulée. En attendant le communiqué officiel de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la publication de la liste des joueurs retenus par le sélectionneur se fera via le site officiel de la Fédération Sénégalaise de Football (www.fsfoot.sn). Ce sera le même jour mais à 11h00, indique notre source.