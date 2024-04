vendredi 5 avril 2024 • 4486 lectures • 1 commentaires

Actualité 3 jours Taille

La liste du premier gouvernement du nouveau régime n’est pas encore dévoilée. Au moment où les supputations fusent, Ayib Daffé, le secrétaire général adjoint de Pastef a apporté quelques précisions.

«À mon avis, on est dans les délais raisonnables pour former un gouvernement», a déclaré Ayib Daffé. Le secrétaire général adjoint du parti Pastef, qui s’exprimait sur la Rfm, estime que dans cette situation, «parler de retard est inapproprié». Car, dit-il, que «des gouvernements ont été formés sur plus d’une semaine».



La question que l’on se pose aujourd’hui, c’est à quelle date ou à quelle heure sera diffusée la liste du gouvernement de Ousmane Sonko : «Elle peut être publiée aujourd’hui comme demain», a-t-il indiqué.

PUBLICITÉ