iGFM - (Dakar) C'est Ousmane Sonko, le leader de Pastef qui a annoncé les choses, sans détour. Dans un poste sur sa page Facebook, il a déclaré avec franchise que leur liste nationale comporte une erreur qui lui sera, certainement fatale.

"Dommage. Une dernière faute d’inattention vient compromettre notre liste nationale, tout le travail abattu par YEWWI et risque de remettre les compteurs à zéro avec l’autre coalition. Terrible et dommage", lit-on dans le bref message.



Hier face à la presse, le mandataire de la coalition Benno Bok Yakaar déclarait, après avoir examiné les listes de Yewwi, que celles-ci comportaient des anomalies.



"Ce que j’ai constaté, c’est d’abord que la coalition Yewwi Askan Wi est présente sur 28 départements du Sénégal et 6 départements de l’extérieur. Sur les 28 listes départementales j’ai relevé des imperfections sur 15 listes départementales qui ne respectent pas la parité", avait déclaré Benoit Sambou. Il a annoncé un recours aux fins d'annuler ces listes.



"Le constat qui a été fait, c’est que dans les départements de Mbour, de Thiès, de Goudomp, de Rufisque de Bambeye, de Kaolack, de Kaffrine, de Fatick, de Dagana, de Koungheul, de Vélingara, de Matam, de Kolda, de Louga et de Dakar, la coalition Yewwi Askan Wi ne respecte pas la parité (…)", a-t-il ajouté.



De son côté, Yewwi Askan Wi a souligné avoir décelé un non respect de la règle de la parité chez leurs concurrents." Quand nous avons procédé à la vérification, on a constaté que sur la liste nationale de Benno Bok Yakaar, à la 43ème et à la 44 position, il y a deux femmes qui se suivent : (Ndeye Rokhaya Ndao et Maïmouna Ndiaye). Et quand on s’est rendu compte de ce non-respect de la parité on a voulu aller beaucoup plus en profondeur en interrogeant les responsables de la Cena qui étaient présents. Nous leur avons demandé leur copie (...)", avait déclaré Déthié Fall.



"Nous avons fait la comparaison entre la copie reçue de la Dge et de la Cena et effectivement sur ces mêmes positions il y a deux femmes qui se suivent. C’est pour cette raison que nous avons un Pv de constat", avait annoncé le mandataire de Yewwi.