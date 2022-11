jeudi 10 novembre 2022 • 3469 lectures • 0 commentaires

Demain, Aliou Cissé va publier sa liste pour le mondial. Blessé, Sadio Mané en fera-t-il partie ? Telle est la question. Mais, Nabil Djellit, journaliste à "Francefootball", suggère une astuce au sélectionneur national.

«Mané comme Zidane en 2002 ? Possible que Cissé tente le coup comme avec Sarr à la Can. Espérons que ça se fasse en bonne intelligence et que ça ne mette pas en danger la santé de ce super joueur», a indiqué le journaliste.



Mais, Nabil Djellit concède qu'«il y a clairement un Sénégal, voire une Coupe du monde avec ou sans Sadio Mané.» Ce qui témoigne du poids de l’enfant de Bambaly sur les résultats de l’équipe nationale du Sénégal et dévoile son statut sur l’échiquier du football mondial.



Pour rappel, en 2002, Zidane avait contracté une blessure à la cuisse. Mais, le sélectionneur français avait tenu à l’inclure dans sa liste pour le Mondial. Malheureusement, le numéro 10 n’avait pu empêcher l’élimination de la France en phase de poule après avoir manqué deux matchs.



Hier, au terme des premiers examens, le Bayern avait annoncé que Sadio Mane s'est blessé à la tête du péroné droit lors de la victoire 6-1 du FC Bayern contre le Werder Brême. "Le footballeur africain de l'année manquera le match de samedi contre Schalke. D'autres examens suivront dans les prochains jours", indiquait le club allemand.