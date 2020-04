Litige foncier à Louga : des bonnes volontés règlent un différend entre l’église et les jeunes du quartier Diameguéne

iGFM – (Dakar) – L’objet du litige est un terrain vague situé dans le quartier Diameguène qui abritait les différentes manifestations religieuses, culturelles et sportives des quartiers Santhiaba, Keur Serigne Louga et très fréquenté par les jeunes de la commune de Louga depuis plusieurs années. La surprise de ces derniers est de constater le démarrage des travaux de construction sur ce site. Après vérifications, il leurs a été rapporté que le maître d’œuvre de ces travaux est l’église de Louga qui serait propriétaire dudit site. Il était prévu l’édification d’une paroisse,, d’un foyer catholique entre autres projets sur ce site qui jouxte les cimetières musulmans Toll Pero de Louga.

« Nous n’accepterons jamais que des constructions soient édifiées sur ce site. C’est le seul terrain qui nous reste et qui polarise presque 3 quartiers de la commune et qui abritent diverses manifestations des habitants de ces quartiers. Depuis des années, nous utilisons ce terrain pour nos manifestations religieuses, culturelles et sportives. On ne nous a jamais dit que ce terrain est une propriété privée. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on nous fera croire à ça. Surtout que ce site fait face aux cimetières musulmans Toll Pero de Louga », fulmine un jeune du quartier Diameguéne interrogé par Igfm.

Pour que la situation ne dégénère pas face à des jeunes déterminés à en découdre avec quiconque voudrait construire sur ce site, le conseiller spécial à la présidence Kane Mbaye s’est rapproché de l’Imam Saliou Déme, Imam ratib de Louga et du Curée de la paroisse de Louga pour discuter avec les jeunes afin de trouver un terrain d’entente. Ce que Kane Mbaye a réussi, car aux dernières nouvelles, une entente a été trouvée entre les deux.

« Quand j’ai été tenu au courant de ce problème, je me suis rapproché de l’Imam Saliou Déme de la grande Mosquée qui n’a pas hésité à se déplacer pour rencontrer le Curé de la paroisse de Louga. Ce dernier a été très courtois et disposé à trouver un terrain d’entente. Car ces deux communautés (musulmane et catholique) qui vivent en harmonie depuis toujours ne doivent gâcher cette entente et ce dialogue permanent pour un simple projet de construction. En cette période de crise sanitaire où toutes les forces doivent être mises en synergie pour combattre le coronavirus surtout à Louga où la pandémie gagne du terrain, on doit s’accorder sur l’essentiel, à savoir l’entente entre les communautés. C’est ce qu’à compris le Curée qui a accepté de reporter les travaux », a fait savoir le conseiller spécial à la présidence Kane Mbaye qui a salué la disponibilité des deux autorités religieuses.

Monsieur Kane Mbaye ne s’est pas limité à jouer les bons offices pour taire ce différend dans ce quartier périphérique de la commune de Louga. Il a profité de cette occasion pour mettre à la disposition des populations une importante quantité de produits pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ces produits sont composés entre autres de cartons de bouteilles d’eau de javel, de savons, de produits Madar et de produits détergents et des bouteilles de gel pour le lavage des mains. Une initiative, saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires.

IGFM