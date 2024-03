jeudi 7 mars 2024 • 276 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Collectif des Restaurateurs des Almadies dit « Non » à l’accaparement des terrains du Domaine Public National par de gros bonnets de la République.

Selon ledit collectif le littoral est actuellement occupé par une série de restaurants qui embauchent plus de 500 jeunes garçons et filles des localités de Ngor Ouakam et Yoff. Mais hélas, ce bien commun qui fait la fierté de toute la communauté Lebou, est sous la menace de fils à papa, dont les parents avaient abusé de leur position de ministre et de la générosité du Président Wade, pour s'octroyer indûment de tous les terrains du DPM ( Domaine Public Maritime). Ecoutons, Djiby Samba, SG des notables du village de Ngor.