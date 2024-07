samedi 29 juin 2024 • 3377 lectures • 13 commentaires

Le premier ministre Ousmane Sonko compte faire des précisions ce dimanche, sur les cas de déguerpissent actuellement en cours dans certaines localités. Mais aussi sur un fait grave découvert lors des investigations sur la question du littoral.

Ousmane Sonko compte adresser un message aux populations, ce dimanche. Car, déclare-t-il que «depuis quelques jours, le gouvernement a constaté une vague subite de déguerpissements et de désencombrements entrepris par les collectivités territoriales».



Et pour clarifier les choses, le premier ministre annonce qu’il se rendra à Colobane, ce dimanche pour y délivrer un message du Président de la République sur la question.



Ensuite, Sonko compte se rendre à la plage Hanse Bernard pour, dit-il, «informer d’un fait grave découvert dans le cadre des investigations en cours sur le littoral.» De quoi s'agit-il ? Aucune précision dans son post via Facebook.