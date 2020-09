samedi 5 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM-(Dakar) Une semaine après sa défaite en Supercoupe d'Angleterre contre Arsenal, Liverpool a retrouvé le sourire en laminant (7-2) Blackpool, en amical. Regardez le but chanceux de Sadio Mané.

C'est à la 50e minute que jeu, après la réduction de Joël Matip à la 41e, que Sadio Mané a égalisé pour Liverpool. Sur ce but, l'international sénégalais a été plutôt chanceux puisqu’il lui a fallu 3 tentatives en une action pour marquer. Un but qui permet au numéro 10 des Reds de retrouver la confiance à une semaine du coup d'envoi de la Premier League. Mané sera encore très attendu cette la saison prochaine après avoir conquis l'Angleterre et l'Europe avec le titre de meilleur joueur de la saison écoulée décerné par les fans de Premier League, le championnat remporté, la supercoupe d'Europe, le Mondial des clubs et la Ligue des Champions.





