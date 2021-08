samedi 21 août 2021 • 454 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a ouvert son compteur en inscrivant le deuxième but de Liverpool contre Burnley, samedi, à Anfield, à l'occasion de la 2e journée de Premier League.

Grâce à l'international sénégalais, les Reds ont creusé l'écart. La transversale précise de van Dijk échoue à l'aile droite, sur la poitrine d'Elliott qui repique dans l'axe pour servir Alexander-Arnold. Celui-ci passe sans contrôle à Sadio Mané qui marque dans la surface, en demi-volée du droit ! On jouait la 69e minute.

Pourtant, à la 65e minute de jeu, Mané revenait à la charge. Côté droit pour Liverpool, Alexander-Arnold use de son pied gauche pour un centre aérien. Sadio Mané s'est détaché au coeur de la surface de Burnley, sa reprise cadrée de la tête en suspension est bloquée par Nick Pope, bien placé !

Peu avant, à la 62e, Pope s'est imposé devant Mané. Après le bon travail de Tsimikas pour remonter le ballon côté gauche, Mané est servi dos au but à l'entrée de la surface. Le Sénégalais se retourne en un éclair et frappe du gauche à ras de terre, c'est cadré et Pope détourne en catastrophe ! Mané a offert la victoire aux Reds devant Burnley par 2 buts à 0. C'est la deuxième victoire en deux matchs pour les hommes de Klopp.