samedi 21 novembre 2020 • 17103 lectures • 1 commentaires

Sport 5 jours Taille

iGFM (Dakar) Une photo est devenue virale parmi de nombreux comptes de Liverpool sur Twitter. Elle montre Naby Keita en train de faire des pompes avec Sadio Mane sur le dos! Selon le site spécialisé Empire Of The Kop, de nombreux fans des Reds ont réagi à ces pompes.

James Milner adore ça, regarde, tout comme Xherdan Shaqiri - que vous pouvez à peu près distinguer dans le petit espace entre leurs têtes.

Heureusement, Mané et Keita sont rentrés de leur service international en pleine forme et sans COVID-19, et par conséquent, sont presque certains de commencer contre Leicester dimanche soir.

Mané sera sûrement sur l'aile gauche, avec Keita dans l'une des places de milieu de terrain avancées, compte tenu de l'absence de Thiago et de Jordan Henderson.

Sous le cliché, nous avons inclus plusieurs réactions à l'image qui est apparue sur Twitter.

Beaucoup semblent inquiets que cela ne blesse Keita, mais c'est un garçon fort et nous pensons que c'est un bon signe!

-Le titre de demain Naby Keita n'est pas disponible pour Leicester en raison d'une blessure au dos.

-Shaq va se faire écraser la petite tête.

-Ce sera lui pour un autre mois

-Shaqiri en arrière-plan, pensant 'Je pourrais le faire avec vous deux sur le dos'

-Gère un tank, c'est une façon de se renforcer :)

-Naby va littéralement porter l'équipe maintenant, on bouge

-Naby Keita a fait plus de pompes avec Sadio Mane sur le dos (1) qu'Anthony Martial n'a marqué de buts en PL cette saison (0).