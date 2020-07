Liverpool : Henderson remporte le titre de joueur de l’année

iGFM-(Dakar) Le capitaine de Liverpool récompensé de sa belle saisons avec le titre de joueur de l’année en Premier League.

Jordan Henderson a réalisé une saison fantastique couronnée du titre de champion d’Angleterre, un titre après lequel Liverpool courait depuis 33 ans. Le capitaine des Reds a reçu aujourd’hui le titre de joueur de l’année en Premier League, venant récompensé le travail accompli depuis des années.

S’il a tenu à remercier ceux qui ont voté pour lui, « Je voudrais dire combien j’apprécie le soutien de ceux qui ont voté pour moi et de l’Association l en général », Jordan Henderson a aussi voulu rendre hommage aux anciennes gloires du club qui sont passées avant lui, « Il suffit de regarder les anciens vainqueurs, dont un certain nombre ont eu la chance de jouer avec moi ici à Liverpool, comme Stevie (Gerrard), Luis (Suarez) et Mo (Salah) pour savoir à quel point il est prestigieux. »