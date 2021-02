jeudi 4 février 2021 • 209 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a haussé le ton, après la défaite à domicile contre Brighton (0-1), mercredi soir.

En Angleterre, Liverpool a perdu à domicile (1-0) face à Brighton, ce mercredi. Les temps sont durs pour les Reds depuis le début de l'année 2021. Ils ont pris un nouveau coup dans la course au titre selon The Times. Surtout que dans le même temps Manchester City s'est imposé (2-0) face à Burnley. «Le champion tombe à 7 points derrière» les Skyblues qui sont en tête du classement. Une nouvelle défaite qui a fait réagir l'entraîneur, Jürgen Klopp : « Pour être champion, il faut faire des bons matches, et on n'en fait pas", a-t-il déclaré, à la fin du match.