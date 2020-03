Liverpool: Klopp très agacé par les questions sur le Coronavirus

iGFM-(Dakar) Questionné sur l’épidémie de coronavirus et sur son éventuelle inquiétude pour la suite de la saison, Jürgen Klopp s’est montré très clair mardi en conférence de presse. L’entraîneur de Liverpool en a assez de devoir s’exprimer sur le sujet.

Ce n’est pas un sujet qu’il souhaite aborder. Et il l’a fait comprendre de manière très claire mardi en conférence de presse. Interrogé sur l’épidémie de coronavirus et sur son éventuelle inquiétude pour la suite de la saison, Jürgen Klopp a expliqué qu’il manquait de légitimité pour répondre à des questions sur cette thématique.

« Ce que je n’aime pas dans la vie, c’est que pour une chose très sérieuse, on estime que l’opinion d’un manager de football est importante. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas », s’est agacé l’entraîneur de Liverpool, alors que le calendrier sportif est chamboulé par la propagation du coronavirus puisque des événements ont été annulés, comme le semi-marathon de Paris, ou reportés, à l’instar de rencontres de Serie A.

« Pourquoi me demander mon avis? »

« Ce que disent les gens célèbres n’est pas important. Nous devons parler des choses de la bonne manière, pas demander l’avis de gens sans connaissance comme moi. Les gens qui ont des connaissances en parleront et diront aux gens de faire ceci ou cela, et tout ira bien, ou pas. La politique, le coronavirus… Pourquoi me demander mon avis? », a insisté Klopp, visiblement très remonté.

« Je porte une casquette de baseball et j’ai une barbe mal rasée. Mon opinion n’est vraiment pas importante. Je vis sur cette planète et je veux qu’elle soit sûre et saine. Mais mon opinion sur le coronavirus n’est pas importante », a conclu le technicien allemand. Mercredi matin, 53 cas de coronavirus étaient recensés au Royaume-Uni.