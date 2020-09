La première journée de Premier League offre un duel de champions entre d'un côté le vainqueur de la Premier League 2019/2020 et de l'autre le vainqueur de la Championship 2019/2020. Liverpool débute la conservation de son titre en 4-3-3 avec son équipe type. Alisson se trouve dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Aligné en sentinelle, Jordan Henderson est épaulé par Naby Keïta et Georginio Wijnaldum. Enfin, Mohamed Salah et Sadio Mané accompagnent Roberto Firmino en attaque.

De son côté, Leeds United pour son retour dans l'élite se présente en 4-3-3 avec Illan Meslier en tant que dernier rempart. Luke Ayling, Pascal Struijk, Robin Koch et Stuart Dallas. Positionnés dans l'entrejeu, Pablo Hernandez, Kalvin Philips et Mateusz Klich. Helder Costa et Jack Harrison prennent place dans les couloirs alors que Patrick Bamford est seul en pointe.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Keïta, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Leeds United : Meslier - Ayling, Struijk, Koch, Dallas - Hernandez, Philips, Klich - Costa, Bamford, Harrison