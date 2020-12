samedi 19 décembre 2020 • 208 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Mohamed Salah a tenu des propos qui vont faire parler dans un entretien accordé en Espagne.

On peut clairement le dire, Mohamed Salah fait aujourd'hui partie des meilleurs joueurs de la planète football. Cette saison encore, le joueur des Reds est en forme, et est notamment sur une série de quatre rencontres de suite avec un but au compteur toutes compétitions confondues, portant son total de la saison à 14 réalisations en 18 rencontres entre Premier League et Ligue des Champions.

Comme un poisson dans l'eau du côté de la Mersey, l'Egyptien a parfois été annoncé du côté d'autres écuries européennes, comme le Real Madrid. Mais ces rumeurs ne se sont jamais fait bien insistantes. Après tout, l'ancien de la Roma et de Chelsea évolue déjà dans une équipe qui lui permet de pouvoir jouer tous les titres existants. Pourtant, comme il l'a confié dans un entretien accordé à AS, il n'écarte pas la possibilité de partir.

Liverpool devra trancher

« Le Real Madrid et le FC Barcelone, ce sont deux top clubs. On ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Mais maintenant, je suis concentré sur la conquête d'un nouveau titre en Premier League et en Ligue des Champions avec Liverpool », a-t-il expliqué, avant d'être interrogé sur le nombre de saisons qu'il comptait encore rester chez les Reds : « c'est une question difficile (rires), mais maintenant tout est entre les mains du club ».

« Bien sûr, je veux battre des records ici, mais c'est entre les mains du club », a insisté l'attaquant de 28 ans. Avec un bail qui expire en 2023, Liverpool a le temps de travailler sereinement ce dossier, mais nul doute que cette sortie médiatique sera interprétée, en Angleterre, comme un message passé à la direction des Reds en vue d'une amélioration de son contrat actuel...

Avec Footmercato