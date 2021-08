samedi 14 août 2021 • 124 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Liverpool se déplace à Norwich City, ce samedi (16h30 GMT) pour le compte de la première journée de Premier League. Sadio Mané est titulaire, tout comme Van Dijk de retour après un an d'absence à cause d'une blessure.

Entrant en lice dans cette saison 2021/2022 de Premier League avec un match contre Norwich City, Liverpool présente une équipe ambitieuse en 4-3-3 avec Alisson Becker comme dernier rempart. Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Kostas Tsimikas composent la défense. Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keïta composent le milieu de terrain tandis que Mohamed Salah, Sadio Mané et Diogo Jota sont associés en attaque.

De son côté, Norwich City opte pour un 4-3-3 avec Tim Krul dans les buts. Devant lui, le Néerlandais peut compter sur Max Aarons, Grant Hanley, Ben Gibson et Dimitris Giannoulis en défense. Lukas Rupp, Billy Gilmour et Pierre Lees-Melou sont situés dans l'entrejeu. Enfin, Milot Rashica et Todd Cantwell accompagnent Teemu Pukki en attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Oxlade-Chamberlain, Milner, Keïta - Mané, Salah, Jota

Norwich City : Krul - Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis - Rupp, Gilmour, Lees-Melou - Rashica, Pukki, Cantwell